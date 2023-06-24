Все московские аэропорты работают в штатном режиме Фото: REUTERS

Аэропорты Москвы «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» работают в штатном режиме и по расписанию. Об этом сообщает РИА Новости после общения с пресс-службами всех трех воздушных гаваней.

Аэропорт «Шереметьево» в режиме требуемых регламентов обеспечивает безопасность и обслуживание внутренних и зарубежных рейсов, пассажиров и авиакомпаний, заявили представители.

Аналогичная ситуация в «Домодедово» и «Внуково». Все рейсы выполняют согласно расписанию. Также в пресс-службах воздушных гаваней отметили, что у них достаточно ресурсов для обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников на рейсах и в залах ожиданий.

Напомним, в Москве действует режим контртеррористической операции. В связи с этим отменены все массовые мероприятия. Также перенесено проведение школьных выпускных вечеров и общегородской праздник, который должен был состояться 24 июня вечером в Парке Горького. Как писал KP.RU, отметить начало взрослой жизни выпускники смогут 1 июля.