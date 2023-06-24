Третьяковская галерея и другие музеи Москвы работают в штатном режиме Фото: Михаил ФРОЛОВ

Третьяковская галерея и Малые музеи Москвы работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения, передает Агентство городских новостей «Москва».

Режим КТО не повлиял на работу музеев столицы. Третьяковская галерея и Малые музеи работают в штатном режиме, рассказали в пресс-службе учреждения.

Также по обычному графику работает и Государственный исторический музей.

Напомним, утром 24 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил об усилении мер безопасности в городе. Был введен режим контртеррористической операции. Ограничения коснулись водителей — их стали дополнительно проверять на дорогах. Также было принято решение отменить проведение массовых мероприятий. Как писал KP.RU, для обеспечения безопасности перенесли школьные выпускные, включая и общегородской. Теперь их планируют провести 1 июля.