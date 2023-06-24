Пушкинский музей в Москве закрыли по техническим причинам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве 24 июня, в субботу, по техническим причинам закрыли Музей имени Пушкина. Об этом сообщили в телеграм-канале учреждения. Деньги за уже приобретенные билеты пообещали вернуть.

Ранее появились сообщения о внеплановой эвакуации сотрудников и посетителей Пушкинского музея, Третьяковской галереи и Дома культуры «ГЭС-2». В последнем случае причиной послужил анонимный о «минировании». Почему эвакуировали людей из здания музея Пушкина и Третьяковке — не раскрывается.

Позднее Пушкинский музей поделился в телеграме сообщением о закрытии на субботу. Людям, которые уже купили билеты, но не смогли попасть на выставки, предложили заполнить заявление на возврат средств.

На вопрос подписчиков, будет ли работать музей в воскресенье, представители учреждения ответили, что информация о возобновлении работы появится позднее.

Сергей Собянин призвал горожан воздержаться от поездок по Москве из-за действия режима КТО, писал ранее KP.RU. Это поможет правоохранителям обеспечить безопасность.

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