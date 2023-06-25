Два грузовика столкнулись на 19 км МКАД в Москве

На месте ДТП работают оперативные службы города Фото: Сергей ГАПОН

В Москве на внешней стороне 19-го километра МКАД произошла авария: столкнулись два грузовых автомобиля. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 25 июня.

На месте ДТП работают оперативные службы города. Сотрудникам Госавтоинспекции Москвы предстоит выяснить причины и обстоятельства пришествия.

В Дептрансе добавили, что движение в районе аварии затруднено. Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал о смертельном ДТП в Новой Москве. В пятницу, 23 июня, 14-летний мальчик на скутере погиб после столкновения с мотоциклистом. Его ровесники, пассажиры скутера, получили травмы. Ребята пересекали проезжую часть на запрещающей сигнал светофораю СКР организовал доследственную проверку по факту случившегося.