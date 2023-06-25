Врач Локтева назвала самые полезные виды мороженого

Холодный десерт из ягод и фруктов полезнее классического пломбира Фото: Евгения ГУСЕВА

В жару лучше выбирать низкокалорийное мороженное, например, сорбет и фруктовый лед, сообщила врач-гастроэнтеролог Алла Локтева в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам эксперта, мороженое с молоком и сливками – это высококалорийный продукт. Холодный десерт без молочной основы – из ягод и фруктов – намного полезнее пломбира: он не только охлаждает во время летнего зноя, но и приносит пользу организму за счет натуральных продуктов в составе.

В то же время производитель мороженого Николай Синицын отметил, что москвичи приверженцы классики – пломбира и крем-брюле. Однако популярностью пользуется и мороженое с манго, орехами, карамелью и ягодами.

Ранее KP.RU писал, что диетолог Елена Соломатина посоветовала не есть свинину и баранину в жару. Лучше отдать предпочтение менее жирным продуктам – рыбе, курице, кролику.