Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 июня 2023 13:51

Около 20 человек устроили массовую драку в Новой Москве

Пострадавших нет
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Сотрудники полиции устанавливают личности нарушителей

Сотрудники полиции устанавливают личности нарушителей

Фото: Александр ГЛУЗ

В Новой Москве в поселении Кокошкино произошла массовая драка между приезжими. Потасовку устроили почти 20 человек. Никто не пострадал, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ГУ МВД по Москве уточнили, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 25 июня. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, но они не обнаружили никого из нарушителей.

Очевидцы рассказали, что драка произошла между группой граждан, после потасовки все они скрылись. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Правоохранители устанавливают личность участников драки. Их действия будет дана правовая оценка.

Ранее KP.RU писал, что в Новой Москве два человека пострадали во время конфликта со стрельбой. Их госпитализировали в больницу. Инцидент произошел в Троицке на Сиреневом бульваре вечером 24 июня. Детали случившегося выясняются.