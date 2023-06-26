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НовостиОбщество26 июня 2023 15:29

Синоптик Позднякова спрогнозировал дождливую погоду в Московском регионе с 30 июня

Выпадет до трети месячной нормы осадков
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Московском регионе в конце месяца ожидается дождливая погода

В Московском регионе в конце месяца ожидается дождливая погода

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московский регион в конце месяца – с 30 июня – вернется дождливая погода с грозами, сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, в столичном регионе сформируется периферия антициклона с центром над Баренцевым морем. После этого его потеснит южный циклон, а в Москве и Подмосковье пойдут дожди. За последние дни июня прольется до трети месячной нормы осадков.

«В текущем столетии в 15 годах июнь в Москве был с дефицитом осадков. Прослеживается определенная тенденция». – добавила она.

Ранее KP.RU писал, что «желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за сильного ветра. Во вторник порывы будут достигать 15 м/с. Предупреждение будет действовать до конца суток.