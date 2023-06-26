Из-за человека на пути поезда задерживаются на Таганско-Краснопресненской линии метро

На северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения поездов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московском метрополитене на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии задерживаются поезда. На пути упал человек, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта вечером 26 июня.

«На северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», - говорится в сообщении.

Информация о состоянии пассажира, который оказался на рельсах, не уточняется. Обстоятельства случившегося выясняются. Через десять минут движение на фиолетовой ветке начали вводить в график.

Ранее KP.RU писал, что в Москве мужчина спрыгнул на пути на станции метро «Выхино», а затем забрался на платформу. Личность нарушителя установили, он полностью признал вину. Пассажиру грозит административный штраф от 20 до 30 тысяч рублей или административный арест до десять суток.