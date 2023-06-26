Диетолог Арзамасцев назвал полезную альтернативу бутерброду с колбасой

Вместо колбасы лучше выбрать более полезные и натуральные продукты: индейку, говядину, рыбу, сыр Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с «Москвой 24» посоветовал заменить бутерброд с колбасой на более полезный перекус – сэндвич с цельнозерновым хлебом, белковыми продуктами и овощами.

По его словам, колбаса содержит много животных жиров, соль и различные добавки, которые вызывают отечность и повышают артериальное давление. Вместо колбасы лучше выбрать более полезные и натуральные продукты: индейку, говядину, рыбу, сыр или яйца. Желательно, чтобы в перекусе были овощи и зелень.

Врач добавил, что обычный белый хлеб лучше заменить цельнозерновым, так как в нем больше витаминов и клетчатки.

«Чем крупнее помол, тем больше туда входит цельных зерен, тем больше витаминов будет содержаться», - пояснил он.

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