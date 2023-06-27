Эксперт объяснил аномальное количество змей рядом с жилыми домами в Новой Москве

Эколог Бурмистров: змеи приползают к домам в Новой Москве из-за жары Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жители соседствующего с аэропортом Внуково поселения Московский пожаловались на нашествие змей. Пресмыкающиеся подползают прямо к домам. Начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров объяснил в разговоре с РИА Новости, что такое поведение рептилий связано с сильной жарой.

Высокая температура и засуха вынуждает змей подползать к человеческим жилищам. Активные рептилии ищут влажные места.

— Их можно встретить около подъезда, под подъездом, могут заползти под фундамент, где прохладно, либо есть водоем, либо (где) поливают и лужи остаются. Они приползают попить, охладиться, — прокомментировал Бурмистров.

Встретить змей можно не только в Московском. Специалистам сообщают об их появлении в разных районах Москвы, однако отлавливать их не спешат — все обнаруженные рептилии оказались ужами, которые не опасны и первыми не нападают.

Ранее KP.RU писал, что жители многоэтажки на востоке Москвы пожаловались на полчище змей.