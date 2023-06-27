В Южном Тушине спасателям пришлось помогать напуганному коту, выпавшему из окна Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Спасатели Москвы помогли коту в Южном Тушине. Питомца вытащили из-за радиаторного отсека, куда он от страха забился после падения с 8 этажа. О спасательной миссии рассказали в официальном телеграм-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столице.

Утром 27 июня женщина позвонила в Службу 112 Москвы. Она попросила о помощи с котом, на место выехал аварийно-спасательный расчет. Их встретили бабушкой с внучкой. Оказалось, что питомец выпал из окна с 8 этажа в доме на бульваре Яна Райниса. После этого четверолапый испугался и забежал в соседний подъезд, где спрятался за радиаторным отсеком.

Девочка пыталась помочь коту самостоятельно, но у нее не получилось дотянуться до него, тогда она обратилась к бабушке и та вызвала специалистов. Спасатели рассказали, что кот не был зажат, видимых травм у него не заметили. Проблемой стало только то, что животное было сильно напугано. Спасатели помогли достать кота и передали его хозяевам.

Ранее KP.RU рассказывал, что спасенного от контрабандистов волка привезли в центр воспроизводства в Москве.