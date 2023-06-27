Краснокнижного жука майку фиолетовую заметили в Москве впервые за 15 лет Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

В столице впервые с 2007 года заметили редкого краснокнижного жука — майку фиолетовую. Это, примерно, трехсантиметровое медлительное насекомое, отличающееся яркой окраской: металлического синего оттенка. Этих жуков лучше не трогать, предупредили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Дело в том, что эти жуки очень хрупкие, а также выделяют яд, который может оставить ожоги на коже человека.

Майку фиолетовую впервые за 15 лет увидели в комплексном заказнике «Зеленоградский». Насекомое занесено в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости.

Особенностью этого насекомого считается их способ развития. Они откладывают личинки на цветках растений, чтобы их затем на себе унесли пчелы. В ульях личинки спускается на яйцо своего своего «такси», съедает его и после такого обеда уже начинает питаться медом. Спустя время личинка окукливается, а затем появляется взрослое насекомое. Оно, в свою очередь, живет только до воспроизведения потомства.

Ранее KP.RU рассказывал, что в районе реки Алешенки в Москве заметили редкого зеленого дятла. Птица считалась исчезнувшим видом.