Кратковременный дождь и до +22 градусов ожидаются в Москве 28 июня Фото: Амир Закиров

В Москве в среду, 28 июня, прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Днем температура воздуха составит от 20 до 22 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

В городе будет дуть восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. В ночь на четверг дождь местами превратится в сильный, также будут греметь грозы. Пасмурность станет «плотнее». Порывы ветра станут слабее, до 4-9 метров в секунду. Сам он сменит направление на юго-восточное. Столбики термометров при этом покажут +12-14 градусов.

Атмосферное давление с утра окажется на уровне 743 мм ртутного столба, а к вечеру опустится до 740 мм. Оба значения находятся ниже нормы для региона.

Днем 29 июня в столице ожидается облачная погода, дождь с грозой. Осадки местами будут сильными. Днем воздух прогреется до 18-20 градусов тепла.

Ранее KP.RU писал, что с 30 июня в Московском регионе выпадет до трети месячной нормы осадков.