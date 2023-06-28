В Москве завершили расследование дела о доведении до самоубийства сына отцом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве завершили расследование уголовного дела о доведении до самоубийства, истязании и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Речь идет о девятилетнем мальчике, которого нашли мертвым под окнами жилого дома на Тихорецком бульваре, напомнили в Следственном комитете России по столице.

У школьника обнаружили повреждения, характерные при падении с большой высоты. Следствие установило, что мальчик сам лишил себя жизни. Причиной послужило то, что его отец в течение трех лет систематически его бил, «дополняя» наказание криками и оскорблениями.

Тело мальчика нашли 11 июля 2022 года. Истязали его с ноября 2019 по июль 2022 года.

Следователи назначили необходимые экспертизы, провели допросы и другие необходимые мероприятия. Мужчина полностью признал свою вину, сейчас он находится под стражей. Уголовное дело передали в суд.

Похожая история в Москве недавно закончилась более благополучно: 12-летнего мальчика забрали у избивавшего его отца. Как писал KP.RU, идет расследование.