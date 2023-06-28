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НовостиОбщество28 июня 2023 8:30

Два человека пострадали в аварии с мотоциклом и BMW в центре Москвы

Водитель двухколесного транспорта проехал на красный, из-за чего и произошло ДТП
Мила ГЕНЬ
Два человека пострадали в аварии с мотоциклом и BMW в центре Москвы

Два человека пострадали в аварии с мотоциклом и BMW в центре Москвы

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На Трубной площади в районе дома номер 2 произошла авария с участием легкового автомобиля, мотоцикла и пешехода. Два человека — водитель двухколесного транспорта и переходящий дорогу мужчину, пострадали. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

По предварительным данным Госавтоинспекции Москвы, водитель мотоцикла проехал на красный и врезался в автомобиль BMW. После этого мотоциклиста по инерции отбросило на пешеходный переход, где в это время дорогу на зеленый пересекал мужчина. Водитель мотоцикла и пешеход пострадали.

Сообщается, что на месте работают оперативные службы города. Автомобилистам рекомендуют объезжать указанный участок дороги из-за затрудненного движения.

Ранее KP.RU писал, что в Москве завершили расследование уголовного дела против электросамокатчика, который сбил маленькую девочку на тротуаре.