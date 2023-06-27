Сбивший на электросамокате девочку в Москве юноша предстанет перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве завершили расследование уголовного дела по факту наезда на четырехлетнюю девочку. Малышка ехала на детском самокате по тротуару в сопровождении бабушки. Ребенка сбил 19-летний молодой человек на арендованном электросамокате. Теперь дело передали в суд, сообщили в прокуратуре столицы.

Произошло ДТП 20 апреля 2023 года на улице Вешняковской. Как ранее писал KP.RU, девочка получила серьезные травмы, в том числе головы. Ее госпитализировали.

Расследование велось по статье о причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку. Если суд признает юношу виновным, ему грозит штраф, принудительные работы, ограничение свободы на срок до трех лет, либо арест до шести месяцев.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направили в суд.

Напомним, что СК начал проверку после наезда самокатчика на актрису «Ленкома» Алену Митрошину в Москве.