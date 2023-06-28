В Москве выпустили экстренное предупреждение о ливне и граде с порывистым ветром Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ливень с грозами и градом, а также сильный ветер ожидаются в Москве с вечера среды, 28 июня, до вечера четверга, 29 июня. Порывы будут достигать 17 метров в секунду, предупредили в главном управлении МЧС по столице.

Непогода начнется в районе 19:00. Особо сильный дождь и гроза продлятся до двух часов ночи. Утром, примерно с 9 часов, осадки возобновятся. До 21:00 четверга прогнозируются ливни, в отдельных районах их будут сопровождать грозы и град. При этом опасаться также стоит и сильного порывистого ветра.

Спасатели рекомендуют не парковать автомобили рядом с деревьями. На дороге лучше избегать резких маневров, снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта. Пешеходам стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

Ранее KP.RU писал, что днем 28 июня в Москве прогнозируют кратковременный дождь и до 22 градусов тепла.