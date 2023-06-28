Синоптик Вильфанд спрогнозировал заметное улучшение погоды в Москве на выходных Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве и Подмосковье в выходные ожидают улучшение погоды. Дожди в основном прекратятся, а им на смену придет переменная облачность. Воздух прогреется до плюс 25. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с «Интерфаксом».

В субботу и воскресенье ночные температуры окажутся на уровне, близком к норме: плюс 13-15 градусов. Днем 1 июля термометры покажут от 22 до 24 выше нуля, а 2 числа температура повысится еще на один градус.

В начале следующей недели температура продолжит повышаться. Причиной станет циркуляция воздушных масс: с субботы они будут поступать не с севера, а с запада.

— Будет солнце — хорошее, жаркое, летнее, поэтому вполне комфортная температура, плюс 23 - плюс 25 в понедельник, во вторник до плюс 23 - плюс 27 градусов, — рассказал Роман Вильфанд.

При этом во все эти дни, кроме вторника, возможен кратковременный дождь.

Ранее KP.RU писал, что МЧС выпустило экстренное предупреждение о ливне с грозами. Непогода будет бушевать с вечера 28 июня до вечера следующего дня.