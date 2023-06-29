Почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве за ночь

Сильные дожди продолжатся в столице после 14:00 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве за ночь выпала почти треть месячной нормы осадков. Самые интенсивные дожди прошли в центре – 28 мм, на востоке столицы – 25 мм, а также на севере, северо-востоке и северо-западе города – 24 мм, сообщили в телеграм-канале Городского хозяйства.

Серьезных скоплений воды на улицах столицы не было, вся дождевая вода самотеком сходила в ливневую сеть. По прогнозам синоптиков, после 14:00 Москву вновь накроет ливень.

В городе продолжают дежурить бригады ГУП «Мосводосток». Горожане могут сообщить о временных скоплениях воды в управу района, в префектуру округа, в Единый диспетчерский центр или на портал «Наш город». Специалисты оперативно решат проблему.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус добавил, что 28 июня в Москве прошел самый сильный дождь с начала года. В четверг осадки продляться, во второй половине дня они примут ливневой характер.

Ранее KP.RU писал, что Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве в выходные. По словам синоптика, воздух прогреется до +25 градусов.