Диетолог Лазуренко рассказала о пищевых привычках для долголетия

Долгожители уделяют время для полноценного завтрака и заменяют кофе зеленым чаем Фото: Shutterstock

Врач-диетолог, эндокринолог и терапевт Наталья Лазуренко в беседе с «Москвой 24» рассказала о пищевых привычках, которые способствуют долголетию. По ее словам, долгожители уделяют время для полноценного завтрака, тщательно пережевывают пищу и не пьют кофе.

По словам специалистки, завтрак является источником энергии на весь день и предоставляет организму необходимые белки, жиры, полезные углеводы и антиоксиданты. Например, утром можно съесть два яйца и овощной салат, заправленный оливковым маслом.

«Это будет полноценный сытный прием пищи с полным набором макроэлементов, который позволит качественно отработать день», - подчеркнула врач.

Лазуренко также посоветовала тщательно пережевывать еду и исключить перекусы. Для увеличения продолжительности жизни она порекомендовала добавить в рацион чеснок, который содержит аллицин. Это вещество ускоряет работу иммунной системы. Диетолог добавила, что долгожители пьют зеленый чай вместо кофе.

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