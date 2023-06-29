Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов на станции Бирюлево-Товарная в Москве

Движение поездов на участке приостановлено Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве шесть грузовых вагонов с цементом сошли с рельсов. Инцидент произошел на станции Бирюлево-Товарная, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Уточняется, что движение на участке приостановили, на места работает специалисты. Из-за ЧП на Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД) ожидаются задержки электричек и аэроэкспрессов. Кроме того, движение проездов «Аэроэкспресс» приостановили в направлении аэропорта Домодедово и обратно.

В результате происшествия никто не пострадал, угрозы экологии нет. Московская межрегиональная транспортная прокуратура выясняет обстоятельства схода вагонов. По факту случившегося организована проверка.

В Дептрасе добавили, что пригородные поезда ходят от/до станции Бюрюлево-Пассажирская, со стороны Москвы – от/до Варшавской. До аэропорта Домодедово можно добраться на автобусе 1185.

Ранее KP.RU писал, что 26 июня на Таганско-Краснопресненской линии метро задерживались поезда из-за человека на пути. Информация о состоянии упавшего пассажира не уточнялась Движение на фиолетовой ветке метро начали вводить график через 10 минут.