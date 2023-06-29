Движение поездов на Павелецком направлении МЖД восстановили по двум путям

Электрички временно следуют без остановки на станции Бирюлево-Товарная Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве на Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД) восстановили движение поездов по двум путям в обе стороны. Электрички не останавливаются на станции Бирюлево-Товарная, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

«Ряд поездов следует с задержкой, вместе с МЖД принимаем меры по сокращению опозданий», - сказано в сообщении.

Кроме того, из-за схода вагонов добавили автобусы на маршрут м97 «Бирюлёво Западное — Битцевская аллея». На нем можно доехать до платформ Бирюлёво-Товарная и Бирюлёво-Пассажирская МЖД. Движение полностью восстановят в течение полутора часов.

Ранее KP.RU писал, что днем 29 июня несколько грузовых вагонов с цементом сошли с рельсов на станции Бирюлево-Товарная. Движение на участке пришлось приостановить. Из-за ЧП начали задерживаться поезда и аэроэкспрессы.