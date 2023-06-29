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НовостиПроисшествия29 июня 2023 15:11

Тело ребенка с ножевыми ранениями нашли в квартире на севере Москвы

В квартире с малышом находилась мать
Авторы (2):
Семен ЕЛЕНИН
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Труп ребенка ясельного возраста обнаружили в квартире в Москве

Труп ребенка ясельного возраста обнаружили в квартире в Москве

Фото: Олег ЗОЛОТО

Тело ребенка ясельного возраста с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений обнаружили в квартире на севере Москвы, сообщили в телеграм-канале столичного СК.

В квартире с ребенком находилась его мать. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Источник KP.RU в правоохранительных органах рассказал, что мать ребенка ранее наблюдалась у психиатра.

Ранее KP.RU писал, что на юге Москвы четырехлетняя девочка выпала из окна 6 этажа. Ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. На момент инцидента мать девочки ненадолго отлучилась из дома. По факту случившегося организовали доследственную проверку.