Гидрометцентр: сухая и теплая погода вернется в Москву 4 июля

Температура воздуха составит плюс 22-23 градуса Фото: REUTERS

В Москве во вторник, 4 июля, установится теплая и сухая погода. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов тепла, обойдется без дождей, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

«В дальнейшем должна установиться погода без осадков. 4 июля переменная облачность. Без осадков»,- сказано в сообщении.

По словам синоптиков, ночью столбики термометров будут показывать около плюс 10-15 градусов. В городе будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. При этом до вторника в столице ожидаются небольшие дожди, временами порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Ранее KP.RU писал, что в Москве за ночь выпала почти треть месячной нормы осадков. Самые интенсивные дожди прошли в центре города – 28 мм. В четверг, 29 июня, во второй половине дня город вновь накрыли ливни с грозой.