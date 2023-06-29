В Москве мужчина застрял в боксе для сбора вещей и просидел там два дня

Мужчина застрял в ящике «добрых вещей». Фото: Департамент ГОЧСиПБ Москвы

В Москве мужчина на два дня стал «заложником» ящика «добрых вещей»: он из любопытства залез в бокс и не смог самостоятельно из него выбраться, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Инцидент произошел на ул. Прерва, д. 52. 29 июня в Службу 112 Москвы сообщили, что человек застрял в боксе для приема вещей. На место оперативно прибыли спасатели, они распилили железный ящик и освободили мужчину. Его передали сотрудникам полиции.

Пострадавший рассказал, что два дня назад забрался в бокс, а обратно вылезти не смог. Все это время мужчина пытался выбраться из ящика самостоятельно, звать людей на помощь он постеснялся.

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