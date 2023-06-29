Мужчина обворовал супермаркет на востоке Москвы

Возбуждено уголовное дело о краже Фото: ГУ МВД по Москве

В Москве полицейские задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в краже товаров из супермаркета. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

По данным ведомства, злоумышленник похитил из магазина на ул. Главной бытовую химию и кофе. Он положил товар в сумку и вышел из супермаркета, не расплатившись за него. Сумма материального ущерба составила около 40 тысяч рублей.

Личность вора установили по камерам видеонаблюдения, мужчину задержали на той же улице. Похищенный товар подозреваемый успел перепродать, а деньги потратил на личные нужны. Правоохранители выяснили, что мужчина совершил еще одну кражу в этом магазине.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее KP.RU писал, что в Москве рецидивист обворовал квартиру случайного знакомого. Он похитил более 500 тысяч рублей, 5 тысяч долларов, а также шкатулку с украшениями и часами.