Двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в Зеленограде

Cтроительные леса рухнули в Зеленограде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Зеленограде произошло обрушение строительных лесов. В результате ЧП пострадали двое рабочих, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел 30 июня на территории собой экономической зоны «Технополис Москва». Причины и обстоятельства случившегося выясняются. На месте работают оперативные службы города.

Источник KP.RU подтвердил факт ЧП. На место происшествия едут следователи. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее KP.RU писал, что 22 июня в Воскресенске два человека пострадали при падении лифта в жилом доме, их госпитализировали в больницу. Обстоятельства случившегося выясняются. Проводится проверка.

Кроме того, 21 июня в центре Москвы во время капитального ремонта обрушился потолок квартиры. Никто из жильцов не пострадал, завалы в доме разгребали рабочие.