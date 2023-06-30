Диетолог Королева назвала самое полезное мороженое

Домашнее мороженое можно приготовить из творога, сметаны и разнообразных ягод Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Домашнее мороженое намного полезнее магазинного, заявила врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с «Москвой 24».

По словам специалистки, домашнее мороженое можно приготовить из творога, сметаны и разнообразных ягод. Все ингредиенты достаточно измельчить блендером и поместить в морозилку. Такое лакомство поможет не только охладиться в жару, но и принесет организму полезные витамины и белки.

Диетолог добавила, что в составе магазинного мороженого могут быть вредные компоненты –усилители вкуса и трансжиры. Королева предупредила, что трансжиры опасны для сердечно-сосудистой системы, они способствуют накоплению плохого холестерина, а также обладают проонкологическим действием.

Ранее KP.RU писал, что диетолог Наталья Лазуренко рассказала о пищевых привычках для долголетия. Она посоветовала тщательно пережевывать пищу и пить вместо кофе зеленый чай.