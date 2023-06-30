Двое мужчин ограбили коттедж на 21 млн рублей на севере Москвы

Возбуждено уголовное дело о разбое Фото: ГУ МВД по Москве

В Москве задержали двоих приезжих мужчин в возрасте 54 и 59 лет по подозрению в разбое. Злоумышленники ограбили коттедж на 21 млн рублей и избили хозяина дома, сообщили на сайте МВД Медиа.

Инцидент произошел в районе Западное Дегунино. Хозяин коттеджа проснулся от лая собак, спустился на первый этаж и увидел двух незнакомцев. Мужчины распылил в лицо потерпевшему газовый баллончик, ударили монтировки по голове и избили его руками и ногами. После этого налетчики похитили деньги, дорогостоящие украшения и часы. Сумма материального ущерба составила более 21 млн рублей.

Правоохранители оперативно задержали воров. У них изъяли нож и отвертку, а также часть похищенных средств – тысячу евро. Возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранты находятся под стражей.

Ранее KP.RU писал, что мужчина обворовал супермаркет на востоке Москвы. Он вынес из магазина кофе и бытовую химию на 40 тысяч рублей.