Мужчину, который сломал руку контролеру в Москве, приговорили к 3 годам тюрьмы

В Москве мужчину, сломавшего руку контролеру, приговорили к трем годам лишения свободы Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве мужчину, сломавшего руку контролеру, приговорили к трем годам лишения свободы. Его признали виновным в применении насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Инцидент произошел возле станции метро «Лесопарковая». Контролер проверяла оплату проезда, у одного из пассажиров билета не оказалось. Женщина потребовала предъявить документы, но в ответ безбилетник вытолкнули ее из автобуса. После этого «заяц» убежал. Сотрудница сломала руку, ей потребовалась помощь медиков.

Правоохранители задержали агрессивного пассажира. В отношении его возбудили уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и назначил наказные в виде трех лет тюрьмы.

Ранее KP.RU писал, что мужчина локтем разбил створки турникета в столичном метро. Инцидент произошел на станции «Первомайская». Нарушителю грозит уголовная ответственность по статье «Вандализм».