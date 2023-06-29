Мужчина локтем разбил створки турникета в столичном метро

Инцидент произошел на станции «Первомайская»

В Московском метрополитене 22-летний мужчина с разбега разбил локтем створки турникета, работающего на выход. Инцидент произошел на станции «Первомайская», сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Личность злоумышленника установили. Как выяснилось, ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу. Теперь ему грозит уголовная ответственность по статье 214 УК РФ «Вандализм». Также мужчина должен возместить ущерб за повреждение имущества столичного метрополитена. Детали случившегося уточняются.

Ранее KP.RU писал, что в Москве мужчина спрыгнул на пути на станции метро «Выхино». Личность нарушителя установили, хулиган признал вину. Пассажиру грозит административный штраф от 20 до 30 тысяч рублей или административный арест до 10 суток.

Кроме того, ранее в Москве пассажир разбил створки турникета на станции метро «Улица Дмитриевского».