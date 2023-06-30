Спасатели достали кошку и котенка из-под капота авто на северо-западе Москвы

В Москве спасатели достали кошку и котенка из-под капота машины. Фото: Департамент ГОЧСиПБ Москвы

В Москве спасатели достали кошку с котенком из-под капота машины. Животные не пострадали, сообщили в пресс-службе столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Инцидент произошел вечером 29 июня в Хорошево-Мневниках – на проспекте Маршала Жукова. Мужчина заметил под капотом своего авто кошачье семейство, но не смогу достать животных самостоятельно. На место прибыли сотрудники экстренных служб: они сначала аккуратно достали кошку из-под защиты кратера двигателя, а затем освободили ее малыша . После этого животные убежали.

Ранее KP.RU писал, что в Москве мужчина забрался в бокс для сбора вещей, застрял и просидел в нем два дня. Он постеснялся попросить помощи у прохожих. Спасатели освободили любопытного горожанина и передали его сотрудникам полиции.