До 26 градусов тепла и небольшой кратковременный дождь пообещали москвичам 1 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 1 июля, в Москве ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Воздух прогреется до +24…+26 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе будет дуть северо-западный и западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 735 мм ртутного столба — это сильно меньше нормы.

Ночь будет прохладной. Столбики термометров опустятся до +14…+16 градусов. Ветер слегка поменяет направление: на юго-западное и западное, скорость его составит 5-10 метров в секунду. В остальном характер погоды сохранится.

Исходя из данных на сайте Гидрометцентра России, в следующие семь дней погода в столице будет стабильной: с кратковременными дождями, переменной облачностью и дневной температурой до 25-28 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что на выходных погода в Москве значительно улучшится.