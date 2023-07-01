В Москве средняя месячная температура в июне была ниже климатической нормы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве средняя месячная температура в июне была ниже климатической нормы, сообщила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Синоптики зафиксировали нетипичную картину: на юге столицы «отклонение» оказалось больше, чем в центре.

Как отметила Татьяна Позднякова, за весь июнь только один раз максимальная температура в Москве превысила отметку плюс 30 градусов — на юго-западе столицы.

При этом на юге столицы температура воздуха была ниже нормы на 0,8 градуса, а в центре города — всего на минус 0,4 градуса. Такая ситуация нетипична.

Тем не менее, первый месяц лета в Москве заставил жителей и гостей носить солнечные очки — они были нужны даже в пасмурную погоду.

Ранее KP.RU писал, что по прогнозу Гидрометцентра России в субботу, 1 июля, в Москве и области прогнозируется переменная облачность и кратковременные дожди. Днем температура воздуха составит от 24 до 26 градусов.