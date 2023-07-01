Тело пропавшей в середине июня пенсионерки нашли в овраге на северо-западе Москвы Фото: Татьяна Коркина

Утром 1 июля в овраге на улице Окружная в Южном Тушино на северо-западе Москывы обнаружили тело пожилой женщины. Пенсионерку искали с середине июня, сообщает прокуратура столицы.

Родственники заявили о пропаже 86-летней старушки еще две недели назад. Все это время ее искали. К сожалению, женщину нашли мертвой. Ее тело было в овраге.

Причины смерти пока неизвестны. Также не сообщается, есть ли следы насильственных действий. Точная причина будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Тушинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты процессуальной проверки, которую организовали по данному факту.

Ранее на севере Москвы нашли тело ребенка ясельного возраста с ножевыми ранениями. Как писал KP.RU, в квартире также находилась мать малыша. Известно, что она состояла на учете у психиатра.