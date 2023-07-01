На Домодедовской улице Москвы водитель протаранил грузовик на парковке

На юге Москвы водитель протаранил грузовик на парковке Фото: Михаил ФРОЛОВ

На юге Москвы водитель легковушки во время неосторожного маневра не справился с управлением и влетел в припаркованный грузовик. Авария произошла на улице Домодедовской в районе дома №6. Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На место происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы города, которым предстоит выяснить всю картину произошедшего и при необходимости оказать помощь водителю легкового авто. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Движение в районе дорожно-транспортного происшествия не затруднено.

Ранее KP.RU рассказывал о столкновении двух грузовиков на 19-м километре МКАД. Более подробное информации о причинах произошедшего и пострадавших не поступало, однако водителям рекомендовали выбирать альтернативные пути преодоления этого участка дороги, поскольку из-за аварии движение было временно затруднено.