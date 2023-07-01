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НовостиПроисшествия1 июля 2023 16:39

На Домодедовской улице Москвы водитель протаранил грузовик на парковке

Это произошло на Домодедовской улице
Мила ГЕНЬ
На юге Москвы водитель протаранил грузовик на парковке

На юге Москвы водитель протаранил грузовик на парковке

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На юге Москвы водитель легковушки во время неосторожного маневра не справился с управлением и влетел в припаркованный грузовик. Авария произошла на улице Домодедовской в районе дома №6. Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На место происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы города, которым предстоит выяснить всю картину произошедшего и при необходимости оказать помощь водителю легкового авто. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Движение в районе дорожно-транспортного происшествия не затруднено.

Ранее KP.RU рассказывал о столкновении двух грузовиков на 19-м километре МКАД. Более подробное информации о причинах произошедшего и пострадавших не поступало, однако водителям рекомендовали выбирать альтернативные пути преодоления этого участка дороги, поскольку из-за аварии движение было временно затруднено.