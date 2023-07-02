В Новой Москве отец во время пьяной ссоры выстрелил из ружья в сына Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новой Москве 63-летний мужчина во время распития спиртных напитков поссорился с сыном. Мужчина достал ружье и выстрелил в сторону молодого человека. Как сообщили в прокуратуре столицы, 29-летний пострадавший выжил, но с ранением госпитализирован.

Произошел инцидент на даче в поселении Первомайском, деревне Каменка. Полицию вызвала мать пострадавшего, которая находилась в этот момент дома.

Мужчину 1994 года рождения госпитализировали, ему оказывается необходимая помощь. Его отца задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство.

Ранее KP.RU рассказывал, что на юго-западе Москвы мужчина ранил 18-летнюю дочь и жену и забаррикадировался в квартире. Те заперлись в одной из комнат. Позже им удалось сбежать, их передали медикам. Жизни и здоровью женщин ничего не угрожает.