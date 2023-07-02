Диетолог Королева призвала не есть перезрелые баклажаны Фото: pixabay.com

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, какие баклажаны могут быть опасными. По словам специалиста, перезрелые овощи содержат большое количество вещества соланин, которое считается ядовитым. Поэтому стоит отказаться от употребления в пищу такого баклажана, отметила врач в разговоре с «Москвой 24».

«Синенькие» содержат много полезных микроэлементов, в том числе магний, калий, цинк, а также витамины A, E и группы B. Однако также в составе есть и ядовитое вещество соланин. Больше всего его в перезрелых овощах. Ученые считают, что оно защищает плоды от вредоносных насекомых. Для человека высокая концентрация соланина грозит отравлением.

— Когда мы разрезаем баклажан, нужно обязательно обратить внимание на цвет его семечек. Если они темные и имеют неприятный запах, то плод, скорее всего, перезрел. Употреблять такой баклажан в пищу не стоит, — рассказала Королева.

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