Трамваи 13, 36 и 46 задерживаются из-за столкновения двух авто на Открытом шоссе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Открытом шоссе в районе остановки «Детские ясли-сад» произошло столкновение двух автомобилей. На время устранения последствий аварии пришлось временно приостановить движение трамваев. Вынужденная задержка коснулась маршрутов № 13, 36 и 46, рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

ЧП случилось примерно в 14:30 в воскресенье, 2 июля. Маршруты временно изменены, отметили в ведомстве. Пассажиров трамваев просят быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Спустя полчаса дептранс сообщил о восстановлении движения. С 15:04 трамваи ходят согласно штатному расписанию.

Ранее KP.RU писал, что на парковке на Домодедовской улице автомобилист протаранил грузовик. Водитель легковушки во время неосторожного маневра не справился с управлением и влетел в припаркованный транспорта. Информация о пострадавших не поступала.