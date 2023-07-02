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НовостиОбщество2 июля 2023 12:49

Москвичи смогут подзарядить телефон на трех тысячах велосипедах городского проката

Двухколесный транспорт оборудовали функцией беспроводной зарядки
Мила ГЕНЬ
Москвичи смогут подзарядить телефон на трех тысячах велосипедов городского проката

Москвичи смогут подзарядить телефон на трех тысячах велосипедов городского проката

Фото: Андрей АБРАМОВ

Беспроводные зарядные устройства для смартфонов появились на всех электровелосипедах городского проката новой модели 2.0. В общей сложности ими оснастили более 3 тыс. транспортных средств. Об этом рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Устройства расположены на руле, поможет найти их яркая наклейка с надписью «Беспроводная зарядка для смартфона». Заряжать можно любой телефон, поддерживающий эту функцию. Также устройство может быть и держателем для гаджета.

Напомним, что сейчас на станционные велосипеды действует спецпредложение — бесплатные велопоездки для владельцев карты москвича для обучающихся. Также бесплатно покататься могут владельцы билетов «Единый» на 30, 90 или 365 дней, которые записаны на «Тройку».

По абонементу с картой москвича на 30 дней доступно 60 бесплатных поездок на велосипеде длительностью полчаса, а на 90 дней — 180 поездок.