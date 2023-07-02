Москвичи смогут подзарядить телефон на трех тысячах велосипедах городского проката

Москвичи смогут подзарядить телефон на трех тысячах велосипедов городского проката Фото: Андрей АБРАМОВ

Беспроводные зарядные устройства для смартфонов появились на всех электровелосипедах городского проката новой модели 2.0. В общей сложности ими оснастили более 3 тыс. транспортных средств. Об этом рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Устройства расположены на руле, поможет найти их яркая наклейка с надписью «Беспроводная зарядка для смартфона». Заряжать можно любой телефон, поддерживающий эту функцию. Также устройство может быть и держателем для гаджета.

Напомним, что сейчас на станционные велосипеды действует спецпредложение — бесплатные велопоездки для владельцев карты москвича для обучающихся. Также бесплатно покататься могут владельцы билетов «Единый» на 30, 90 или 365 дней, которые записаны на «Тройку».

По абонементу с картой москвича на 30 дней доступно 60 бесплатных поездок на велосипеде длительностью полчаса, а на 90 дней — 180 поездок.