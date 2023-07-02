Два грузовика и легковушка столкнулись в Москве на МКАД Фото: Департамент транспорта Москвы

На внешней стороне 41-го километра МКАД, в районе съезда на Калужское шоссе, произошла автоавария с участием двух грузовых и одной легковой машины. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Камеры на дороге засняли момент ДТП. Легковой автомобиль резко затормозил во время движения. Водитель следующего за ним автокрана не успел среагировать и врезался в него сзади. Таким же образом в него въехал еще один грузовик.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону съезда на улицу Павла Фитина затруднено, предупреждают в дорожном ведомстве. Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее KP.RU писал, что трамваи 13, 36 и 46 задерживались из-за столкновения двух авто на Открытом шоссе. В настоящее время движение восстановлено.