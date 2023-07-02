СК возбудил уголовное дело после того, как отец выстрелил из ружья в сына в Новой Москве Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство в Новой Москве, сообщили в пресс-службе ведомства. В субботу, 1 июля, мужчина выстрелил из ружья в собственного сына.

Напомним, как ранее писал KP.RU, инцидент произошел в поселении Первомайское в Новой Москве. Главный подозреваемый — 63-летний мужчина. В собственном доме во врем застолья он схватил ружье и выстрелил в своего 29-летнего сына. Мать парня тоже была дома и вызвала полицию.

Пострадавший находится в столичной больнице, где ему оказывают медицинскую помощь. Его жизни и здоровью больше ничего не угрожает.

Следователи СК России по Москве осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и назначили ряд судебных экспертиз, в том числе баллистические и химическую. Они собирают доказательства вины фигуранта.