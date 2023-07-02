«Фобос»: в Москве к концу следующей недели воздух прогреется до +30 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ

Воздух в Москве к концу следующей недели может прогреться до +25-30 градусов. Об этом на портале «Метеовести» сообщает центр погоды «Фобос».

Начиная с первых чисел июля, лето начинает набирать обороты — в Москву пришла настоящая жара. Вся следующая неделя обещает быть теплой и душной, с температурным фоном на несколько градусов выше климатической нормы. При этом часто будут образоваться тучи.

— Наиболее высокая вероятность мозаичных скоротечных дождей и раскатов грома ожидается ночью и частично утром в понедельник, локально в среду и четверг, интенсивно – в пятницу и субботу. «Окна» погоды прогнозируются во второй половине понедельника, большую часть вторника и в воскресенье, — рассказали в «Фобосе».

Ночи будут теплыми. Ожидают от 13 до 18 градусов выше нуля. Максимальная температура в начале недели будет достигать 27 градусов, но с каждым днем будет расти и к пятнице прогнозируют уже +30. Такая погода типична для июля, отмечают синоптитки.

Напомним, что в июне всего лишь раз метеостанции зафиксировали 30-градусную жару.