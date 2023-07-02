Колесо обозрения «Солнце Москвы» остановилось с людьми в кабинах

Колесо обозрения «Солнце Москвы» остановилось с людьми из-за сильного ветра Фото: Иван МАКЕЕВ

Аттракцион «Солнце Москвы» на ВДНХ внепланово остановился. В кабинах в это время находились люди. Посетителям пришлось более 30 минут ждать на высоте эвакуации. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

В воскресенье, 1 июля колесо обозрения остановилось из-за некорректных показаний параметров работы аттракциона. Об этом рассказали в пресс-службе «Солнце Москвы». Сработала защита автоматики.

Проблему решили в течение получаса. Позже посетителей высадили в штатном порядке.

Несколько дней назад аттракцион уже останавливал свою работу из-за штормового предупреждения.

Ранее KP.RU писал, что колесо на ВДНХ останавливалось 26 мая. В момент остановки аттракциона на колесе находилось несколько человек. Все они были в нижней части. Их эвакуировали, обошлось без пострадавших.