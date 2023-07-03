Грузовик перевернулся на Нижегородской улице в Москве

На месте ДТП работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Нижегородской улице в районе дома 52 произошла авария: грузовик опрокинулся на проезжую часть. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта 3 июля.

На месте ДТП работают оперативные службы города, в частности сотрудники полиции. Инспекторам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося. Фура опрокинулась на бок и перекрыла часть дороги.

В Дептрансе добавили, что движение на участке затруднено, доступна одна полоса. Автомобилистам советуют выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что об массовой аварии на ТТК. Перед развязкой с Звенигородским шоссе столкнулись пять автомобилей – грузовик и четыре легковушки. Движение в сторону Ленинградского проспекта было затруднено, однако ограничения оперативно сняли. Сведения о пострадавших не поступали.