Один человек погиб в ДТП с грузовиками на Ташкентской улице в Москве

ДТП произошло в районе пересечения Волгоградского проспекта с Ташкентской улицей Фото: прокуратура Москвы

В Москве произошла авария с участием трех автомобилей – двух грузовиков и легковушки. В результате ДТП погиб один человек, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МВД России.

Автомобили столкнулись в понедельник, 3 июля, в 10:15 в районе пересечения Волгоградского проспекта с Ташкентской улицей. На месте происшествия работали оперативные службы города. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Прокуратура ЮВАО организовала процессуальную проверку по факту ДТП. По данным ведомства, на светофоре грузовик ФАВ врезался в легковушку «Хендай». После этого иномарка столкнулась с впереди стоящей фурой МАН. Транспортное средство оказалось зажато между грузовыми авто.

Ранее KP.RU писал об аварии на Нижегородской улице в Москве. Грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть. Информация о пострадавших выясняется, детали ДТП устанавливаются. Движение на участке было затруднено.