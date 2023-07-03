Движение в сторону Маяковской площади в Москве перекрыли из-за упавшего дерева

На место происшествия работают оперативные службы Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве из-за падения дерева перекрыли движение в сторону Маяковской площади, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

ЧП произошло днем в понедельник, 3 июля, в районе 2-1 Брестской улицы, дом 27, строение. Упавшее дерево перегородило проезжаю часть. На месте происшествия работают оперативные службы города, поваленное дерево убирают. Информация о пострадавших уточняется, детали случившегося выясняются. Автомобилистов просят заранее панировать маршрут с учетом всех ограничений.

Ранее KP.RU писал, что водитель легковушки погиб в ДТП с двумя грузовиками в Москве. Авария произошла на пересечении Волгоградского проспекта и Ташкентской улицы. Автомобиль зажало между двух фур. Прокуратура организовала процессуальную проверку по факту ДТП.