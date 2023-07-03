Трактор загорелся в московском районе Покровское-Стрешнево

Предварительно, причиной возгорания стала неисправность транспортного Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве в районе Покровское-Стрешнево загорелся трактор. Транспортное средство оперативно потушили, никто не пострадал, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Возгорание произошло в понедельник, 3 июля, на улице Свободы. Сообщение по пожаре поступило в экстренные службы в 14:12. На место оперативно прибыли спасатели, через 10 минут – в 14:25 – пламя потушили. Пострадавших нет, никто за медицинской помощью не обращался. Водитель успел выскочить из трактора.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность транспортного средства. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Москве на Домодедовской улице водитель протаранил грузовик на парковке. Никто не пострадал, на месте работали оперативные службы города. Движение на участке затруднено не было.