Диетолог Мухина рассказала о напитках, разжижающих кровь

Вода с лимоном способствует разжижению крови и уменьшению ее вязкости Фото: Константин ИВАНОВ

Врач-диетолог Марият Мухина в беседе с «Москвой 24» рассказала о том, какие напитки разжижают кровью. По ее словам, это вода с лимоном или медом, чесночная настойка и ореховое молоко.

Специалистка пояснила, что вода с лимоном может расщеплять жиры в крови на более мелкие фракции, способствует ее разжижению и уменьшению вязкости. Также вода с медом содержит салицилаты, которые разжижают кровь.

Доктор Мухина добавила, что для разжижения крови можно употреблять чеснок, например, в виде настоя.

Кроме того, для этой цели подойдет ореховое молоко: это продукт богат растительными жирными кислотами омега-3 и витамином Е. Сделать такое молоко можно самостоятельно: достаточно замочить орехи, промыть и перемолоть их.

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