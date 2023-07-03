Движение ограничат на улице Нижние Мневники в Москве из-за строительных работ

На улице Нижние Мневники для движения перекроют две полосы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве на улице Нижние Мневники из-за строительных работ для движения перекроют две полосы. Ограничения будут действовать три месяца – с 15 июля по 17 сентября, сообщили в префектуре Северо-Западного административного округа столицы.

«В связи с проведением строительных работ на улице Нижние Мневники с 17 июля по 15 сентября будут перекрыты две полосы», - сказано в сообщении.

Уточняется, что две полосы будут закрыты на участке от остановки «Музыкальная академия» до дома №63 корпус 1. Автомобилистов просят учитывать дорожные ограничения и заранее планировать поездки.

Ранее KP.RU писал, что днем 3 июля в Москве перекрыли движение в сторону Маяковской площади из-за упавшего дерева. Оно перекрыло проезжую часть. На месте происшествия работали экстренных службы города, сведения о пострадавших не поступали.