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НовостиОбщество3 июля 2023 16:58

Движение ограничат на улице Нижние Мневники в Москве из-за строительных работ

На участке на три месяца перекроют две полосы движения
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На улице Нижние Мневники для движения перекроют две полосы

На улице Нижние Мневники для движения перекроют две полосы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве на улице Нижние Мневники из-за строительных работ для движения перекроют две полосы. Ограничения будут действовать три месяца – с 15 июля по 17 сентября, сообщили в префектуре Северо-Западного административного округа столицы.

«В связи с проведением строительных работ на улице Нижние Мневники с 17 июля по 15 сентября будут перекрыты две полосы», - сказано в сообщении.

Уточняется, что две полосы будут закрыты на участке от остановки «Музыкальная академия» до дома №63 корпус 1. Автомобилистов просят учитывать дорожные ограничения и заранее планировать поездки.

Ранее KP.RU писал, что днем 3 июля в Москве перекрыли движение в сторону Маяковской площади из-за упавшего дерева. Оно перекрыло проезжую часть. На месте происшествия работали экстренных службы города, сведения о пострадавших не поступали.